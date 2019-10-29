مصدر:مسرور يتوجه إلى أنقرة نهاية الأسبوع الحالي

مصدر:مسرور يتوجه إلى أنقرة نهاية الأسبوع الحالي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، زيارة سيجريها رئيس حكومة إلاقليم مسرور بارزاني إلى تركيا نهاية الأسبوع الحالي.وقال المصدر في حديث ، إن “بارزاني سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين في زيارته الأولى لأنقرة منذ تسلمه رئاسة حكومة الإقليم”.وأضاف، أن “أهم المواضيع التي ستناقش خلال الزيارة، هو الوضع في شمال سوريا بالإضافة الى التبادل التجاري والاقتصادي وقضية تصدير النفط والوضع الأمني على المثلث الحدودي، بالاضافة الى وجود طلب تركي بضرورة إنهاء مقاطعة البضائع التركية داخل الإقليم والتي بدأ بها آلاف من المواطنين احتجاجا على المواقف التركية الأخيرة تجاه الكرد”.وصوت برلمان كردستان، الثلاثاء، 11/ يونيو/ 2109، على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم.

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