مصدر:مسعود رفض زيارة الزرفي إلى أربيل أحتراما لرغبة إيران!!

مصدر:مسعود رفض زيارة الزرفي إلى أربيل أحتراما لرغبة إيران!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الاربعاء، عن رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني زيارة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الى اربيل لبحث تشكيل الحكومة احتراما للرغبة الايرانية ، مبينا ان البارزاني ابلغ اعضاء حزبه بانتظار نتائج المباحثات الشيعية الولائية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.وافاد المصدر ، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رفض استقبال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب عدم حسم خلافه مع القوى الشيعية الولائية واحتراما لرغبة إيران”.واضاف ان “البارزاني ابلغ اعضاء حزبه بالتمهل في التصريح بشأن دعم شخصية معينة لرئاسة الحكومة الاتحادية لحين اصدار قرار مواحد بين القوى الشيعية الولائية لدعم شخصية معينة لرئاسة الحكومة”.وأشار المصدر إلى أن “البارزاني اكتفى باتصال هاتفي مع الزرفي بذريعة كورونا والازمة السياسية من اجل المجاملة لحين انجلاء الموقف السياسي في بغداد”.

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