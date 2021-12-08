مصدر:مشعان وأحمد يسعان لتنافس الحلبوسي على الرئاسة البرلمانية القادمة

مصدر:مشعان وأحمد يسعان لتنافس الحلبوسي على الرئاسة البرلمانية القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي ، الاربعاء، عن وجود شبه توافق لاعلان تحالف بين ابرز سياسيي السنة عداوة وهما مشعان الجبوري وأحمد الجبوري “ لتشكيل جبهة تتبنى ترشيح احدهما لرئاسة البرلمان.وقال المصدر ، إن “اجتماعا بين نواب صلاح الدين عقد ليلة الامس لفتح جبهة جديدة للتنافس على رئاسة مجلس النواب”، مبينا أن “احد مفارقات الاجتماع هو توافق النائبين الفائزين والمتنازعين على زعامة صلاح الدين وهما احمد الجبوري (أبو مازن) ومشعان الجبوري”.واضاف ان “هناك شبه توافق بين الطرفين من اجل الدخول في تحالف سني جديد يضم قوى من تحالفي عزم وتقدم على ان يتم اختيار احدهما للترشح لرئاسة مجلس النواب”.واشار المصدر الى ان “المفاوضات تجري على اضافة نواب من نينوى والانبار لزيادة اعداد المقاعد النيابية والتمكن من منافسة محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر على رئاسة مجلس النواب ووزارة الدفاع”. واكد المصدر أن اجتماع مشعان وابو مازن جاء قبل حفلة الكاولية التي اقيمت في منزل الآخير.

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