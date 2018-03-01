مصدر:معصوم والعبادي والجبوري “اتفقوا”على تمرير موازنة 2018

مصدر:معصوم والعبادي والجبوري “اتفقوا”على تمرير موازنة 2018
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باتفاق الرئاسات الثلاث على صيغة تنهي الخلافات بشأن الموازنة العامة للعام 2018.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة اخبار العراق، إن “معصوم والعبادي والجبوري، عقدوا اجتماعاً صباح اليوم الخميس، لمناقشة الموازنة والعلاقات بين بغداد وأربيل”.وأضاف، أن “الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتفقوا على تمرير الموازنة خلال جلسة مجلس النواب، المزمع عقدها اليوم”.ولفت إلى أن “النصاب القانوني لإنعقاد جلسة البرلمان سيكتمل بعد ظهر اليوم، وستمرر الموازنة اليوم بحسب الاتفاق بين الرئاسات والكتل النيابية”.وأكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله علياوي، في وقت سابق من اليوم الخميس، ان اجتماع الرئاسات الثلاث سيعقد اليوم في القصر الرئاسي وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب دون حضور نوابهم.وقال علياوي في حديث، إن “الاجتماع سيبحث ثلاثة ملفات هي قانون الموازنة والاعتراضات عليه بالإضافة الى موضوع الاستعداد للانتخابات وسلامتها ونجاحها، وثالثا موضوع حل الخلافات بشكل نهائي بين اربيل وبغداد بعد ان تم قطع شوط كبير من المفاوضات واللجان”.وتوقع علياوي، “أن يتم تأجيل جلسة البرلمان لهذا اليوم لحين الانتهاء من عقد اجتماع الرئاسات الثلاث”، لافتاً إلى أنه “من المؤمل ان يتم التوصل الى صيغة نهائية بخصوص قانون الموازنة”.واشار إلى أن “هناك ملفات سيتم طرحها في الاجتماع، من بينها الاعتراضات على الموازنة ومحاولة التوصل الى صيغة قرار مرضية لجميع الاطراف”.

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