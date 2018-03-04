مصدر:مفوضية الانتخابات أوقفت توزيع بطاقات الناخب في الانبار لفساد إدارة المحافظة

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوقفت توزيع بطاقة الناخب في عموم محافظة الانبار.وقال المصدر، ان “المفوضية أوقفت توزيع بطاقة الناخب في عموم محافظة الانبار، لمدة اسبوعين بسبب اكتشاف عملية تلاعب وسرقة في البطاقات لصالح حزب معين مسيطرة على ادارة ومجلس المحافظة معروف بفساده وفساد قياداته في مناطق الفلوجة والكرمة”.وكان النائب عن محافظة الأنبار، احمد السلماني، قد أكد “فقدان المئات من بطاقات الاقتراع من مراكز تحديث سجلات الناخبين”، مشيرا الى انه حصل “على دلائل تؤكد شراء جهات متنفذة في الانبار للبطاقات من المواطنين”.وقال السلماني، في تصريح صحفي، “وصلتنا تقارير مؤكدة بشأن بيع بطاقات الناخب، وهي احدى المسائل التي تدعونا الى تاجيل الانتخابات”.واضاف قائلا، ان “المسألة حقيقية، ووصلتنا عدة ادلة حول وجود حالات الشراء من قبل جهات متنفذة في محافظة الانبار”.واشار الى ان “هناك المئات من البطاقات المفقودة ايضا، حيث ذهب العديد من المواطنين الى مراكز التحديث، دون الحصول على البطاقات، وقيل لهم ان البطاقات مفقودة”، مضيفا “نحن تابعنا الامر وتأكدنا ان المواطنين فقدوا البطاقات، وبعد زيارتنا للمكاتب وضعوا المسؤولية على عاتق المواطن”.وكشف السلماني ان “هناك جهات متنفذة في الانبار، قامت باخفاء البطاقات وشراء بطاقات انتخابية اخرى”، داعيا “مجلس المفوضين واللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الامر”.وشدد على انه سيتابع الامر وسيكشف “حقيقة الامر للرأي العام وللناخب الانباري الذي فقد بطاقته الانتخابية”، مؤكدا عدم السماح “لأي جهة ان تتخذ من البسطاء جسرا للوصول الى السلطة، عبر المال السياسي”.