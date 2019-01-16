مصدر:مناصب حكومة كردستان الجديدة وزعت بـ”التراضي”

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نائب:12 تريليون دينار حجم إيرادات الدولة في موازنة 2019 “فساد”
صحيفة:تهريب ملايين الاطنان من حديد سكراب الموصل من قبل جهات متنفذة
وزير التجارة يُبشر العراقيين بالقضاء على الفساد في وزارته والعمل بالشفافية
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
ظريف:صادرات إيران للعراق من البصل إلى “العروس”!
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حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
الصراع بين تحالفي الإصلاح والبناء على مناصب المحافظات ليس من أجل المواطن
العيداني:الصراع في البصرة على سرقة الأموال وتوزيع الحصص
الصراع بين نيجيرفان ومسرور يؤخر تشكيل حكومة الإقليم
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