مصدر:مناصب حكومة كردستان الجديدة وزعت بـ”التراضي”

مصدر:مناصب حكومة كردستان الجديدة وزعت بـ”التراضي”
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن نتائج جديدة للمفاوضات الكردية حول تشكيل حكومة إقليم كردستان، لافتا إلى الاتفاق على أن تتولى النائب عن الاتحاد الوطني بيكرد طالباني منصب رئاسة برلمان الاقليم.وافاد المصدر، إن “المباحثات الاخيرة بين الاحزاب الكردية الثلاثة اسفرت عن نتائج مهمة للاسراع بتشكيل حكومة اقليم كردستان”.وأضاف، أن “اتفاق جرى يقضي بتولي النائب عن الاتحاد الوطني بيكرد طالباني منصب رئاسة برلمان اقليم كردستان، ويتولى هيمن هورامي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي منصب نائب رئيس البرلمان”.وأشار إلى، أن “الحكومة الجديدة ستكون من الاحزاب الثلاثة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، والاقليات الاخرى من التركمان والمسيحيين وباقي المكونات”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، (الاحد 21 تشرين الاول 2018)، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية ايلول الماضي. فيما تصدرت النتائج النهائية الرسمية الحزب الديمقراطي الكردستاني اذ حل في المرتبة الاولى.

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