مصدر:منصب نائب رئيس الإقليم أجل الاتفاق النهائي بين حزبي بارزاني وطالباني

مصدر:منصب نائب رئيس الإقليم أجل الاتفاق النهائي بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن سبب تأجيل اجتماع توقيع اتفاق تشكيل حكومة إقليم كردستان.وافاد المصدر، إن “السبب الرئيس لتأجيل اجتماع توقيع اتفاق تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، جاء لطلب الحزب الديمقراطي التأني في قضية اعطاء منصب نائب رئيس الاقليم للاتحاد الوطني”.وأضاف، أن “طلب التأني جاء على خلفية اعتراض حركة التغيير على الموضوع”.وأشار المصدر، إلى أن “الاتفاق سيتم توقيعه في الايام المقبلة بعد التوصل الى اتفاق بين الاطراف الثلاثة الديمقراطي والاتحاد والتغيير”.وكان من المقرر أن تعقد في اربيل، يوم أمس، مراسيم التوقيع على اتفاقية تشكيل حكومة اقليم كردستان وتوزيع المناصب والإعلان عنها.

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