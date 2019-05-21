مصدر:منع كاتانيش من دخول ملعب مباراة أربيل والحسين بسبب”النعال”

مصدر:منع كاتانيش من دخول ملعب مباراة أربيل والحسين بسبب”النعال”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن تفاصيل منع مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش من دخول ملعب مباراة اربيل والحسين ضمن منافسات الدوري الكروي.وافاد المصدر ،ان”مدرب منتخبنا السلوفيني كاتانيش جاء الى ملعب المباراة يرتدي النعال، وفي منظر غير لائق ولا يدل على الاحترام، مما دفع مسؤول الملعب الى منع دخوله”.واضاف، ان”بعد تدخل الجهات المعنية، وتدارك الامر تم السماح بدخول المدرب”، مبينا ان”المدرب كان من المفترض ان يتابع المباراة للاطلاع على مستويات اللاعبين”.واقيمت مباراة الحسين واربيل يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز اربيل بهدفين للاشيء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *