مصدر:من شروط حزبي بارزاني وطالباني للتحالف جعل العراق دائرة انتخابية واحدة

مصدر:من شروط حزبي بارزاني وطالباني للتحالف جعل العراق دائرة انتخابية واحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، عن شرط اخر من شروط حزبي الديمقراطي والوطني الكردستاني للتفاوض مع الاطراف العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة.وافاد، ان “حزبي الديمقراطي والوطني الكردستاني للتفاوض سيحاولان التفاوض على شرط جديد وهو صيغة النظام الانتخابي”.واضاف ان “الكرد يحاولون تغيير النظام الانتخابي في العراق من 18 دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية واحدة”، لافتا الى انهم “يعتقدون ان نظام الدوائر الانتخابية قد اضرَّ بهم كثيرا وافقدتهم الكثير من المقاعد”.واوضح ان “الكرد سيركزون ايضا على تمثيل اوسع وحقيقي ومتوازن في وزارتي الداخلة والدفاع وعلى عودة البيشمركة الى كركوك والتي تعتبر هذه النقطة بالنسبة للكرد مصيرية وهي التي تحدد مشاركة الكرد من عدمه في الحكومة المقبلة “.واشار الى ان “الاطراف الشيعية ستوافق على مطالب الكرد لانها تريد تشكيل كتلة كبيرة ذات اغلبية سياسية”، مبينا ان “الشيعة يرون ان الهيمنة الكردية على كركوك افضل بكثير من سيطرة السنة عليها”.

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