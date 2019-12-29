مصدر:ميليشيا كتائب حزب الله من قصفت الموقع الأمريكي في قاعدة كي/1 في كركوك

مصدر:ميليشيا كتائب حزب الله من قصفت الموقع الأمريكي في قاعدة كي/1 في كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة بشأن قصف قاعدة “كيوان”، في محافظة كركوك.وقال مصدر أمني مقرب من قيادة العمليات المشتركة العراقية إن “القصف الصاروخي كان دقيقا هذه المرة، ويأتي بعد 20 يوما من استهداف معسكر لجهاز مكافحة الإرهاب في مطار بغداد وتوجد فيه قوات أسترالية وإسبانية وفرنسية وأميركية وأدى إلى وقوع إصابات بين الجنود”، بحسب الشرق الاوسط.وأضاف “هناك من يرى أن الاستهداف قامت به عناصر من داعش وهذا أمر مستبعد لأنها لا تمتلك هذه النوعية من الإمكانات والصواريخ الدقيقة، وهناك من يرجح قيام ميليشيا كتائب حزب الله بعملية القصف”.وتابع ان “بعض المطلعين على الأمور العسكرية يعتقدون بأنكتائب حزب الله تابعا لإيران قد نفذ الهجوم، نظراً للإمكانات العسكرية التي زوده بها الجانب الإيراني، والمؤشرات تشير أن صواريخ كاتيوشا مزودة بتقنية (جي بي إس) استهدفت المعسكر”.ورجح المصدر “قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بالرد قريبا على بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران المتهمة بوقوفها خلف عمليات القصف الصاروخي للمعسكرات والقواعد التي توجد بها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الأخرى”.وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية إن القاعدة العسكرية في كركوك استهدفت يوم الجمعة بهجوم صاروخي، ما أسفر عن مقتل مقاول في البنتاغون وإصابة العديد من أفراد الخدمة الأميركية وأفراد عراقيين في الموقع.

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