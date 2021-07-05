مصدر:نزوح عائلات في ديالى بسب إجرام ميليشيات بدر على المحافظة

مصدر:نزوح عائلات في ديالى بسب إجرام ميليشيات بدر على المحافظة
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بعقوبة/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر محلي في ديالى ، اليوم الاثنين، بنزوح عدة عائلات من مناطق اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى والحدودية مع صلاح الدين بسبب التهديدات الأمنية وانعدام الخدمات.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد إبراهيم ضيفان في ديث صحفي؛ ان 8 أسر نزحت من قرية (البو بكر) الحدودية مع صلاح الدين بسبب التهديدات  من قبل ميليشيا بدر الإرهابية والمخاطر الامنية وانعدام الماء والكهرباء بشكل تام.وبين؛ ان الاسر نزحت لعدم اتخاذ اي تدابير أو تحوطات امنية بعد مجزرة البو بكر قبل أسابيع والتي راح ضحيتها 10 ضحايا وجرحى اغلبهم من الحشد العشائري لافتا الى ان القرى الحدودية مع صلاح الدين لازالت تحت مرمى نيران العناصر الايرانية وعرضة لمجازر بشرية جديدة.ووصف ضيفان قرى العظيم الحدودية مع صلاح الدين بأنها (ملتهبة) أمنيا منذ عدة سنوات ولم تشهد إجراءات تحصين فاعلة لمواجهة الهجمات والتعرضات الارهابية المستمرة.وتتعرض القرى الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، لهجمات وتعرضات من قبل عناصر الميليشيات وداعش بسبب نقص القطعات الامنية والحدود السائبة بين المحافظتين والضائعة أمنيا بين عمليات صلاح الدين وسامراء.

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