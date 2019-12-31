مصدر:نقل موظفي السفارة الأمريكية في بغداد إلى أربيل

مصدر:نقل موظفي السفارة الأمريكية في بغداد إلى أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، عن نقل موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، إلى أربيل، ليلة الغارة الجوية على مقر الحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار.وافاد المصدر ، إن “السفارة الامريكية نقلت العشرات من موظفيها إلى أربيل في الليلة التي قصفت فيها طائرات الولايات المتحدة موقعاً للحشد الشعبي في القائم، فيما نقلت ما تبقى منهم إلى مطار أربيل ليلة أمس الاثنين”.وأضاف، أن “اجتماعاً كبيراً عقده قادة امريكيون في مطار أربيل، نتج عنه اخلاء السفارة في بغداد، بعد استشعارهم بالخطر على خلفية القصف الامريكي بالقائم”.وفي وقت سابق، أقدم المتظاهرون المنددون بالقصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي، الثلاثاء (1 كانون الأول 2019) على إحراق إحدى بوابات السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد باشراف فالح الفياض وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري وباقي زعماء الميليشيات.

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