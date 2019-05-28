مصدر:واشنطن لم تقرر بعد منح استثناءات جديدة للعراق بشأن إستيراد الغاز الإيراني

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لم تقرر بعد منح استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز الإيراني.ونقل موقع “RT” الروسي عن المصدر قوله، إن “العراق لديه استثناءات بشراء الغاز من إيران حتى السادس عشر من حزيران المقبل”، مبينا أن “واشنطن لم تقرر بعد تمديد الاستثناءات أم لا”.وأضاف، أن “هناك طلبات عراقية بخصوص الاستثناءات ومحاولات إفهام واشنطن حاجته للغاز الإيراني، لكن أي قرار بالتمديد لم يصدر حتى الآن”.وكان وزير النفط ثامر الغضبان قد أكد، مؤخرا، ان العراق لديه خطط طوارئ تحسبا لتوقف إمدادت الغاز الإيراني المعتمدة جزئيا في تشغيل شبكة الكهرباء.وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران، واتخذ كل منهما إجراءات عسكرية في الخليج تحسبا للدخول في حرب مباشرة رغم استبعاد مسؤولين من الطرفين لذلك.