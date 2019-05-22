مصدر:وفدا عراقيا رفيعا سيزور السعودية لاستكمال المباحثات السابقة بين البلدين

مصدر:وفدا عراقيا رفيعا سيزور السعودية لاستكمال المباحثات السابقة بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن وفدا عراقيا رفيعا سيزور السعودية اليوم لاستكمال المباحثات السابقة بين البلدين.وافاد المصدر، إن “وفدا وزاريا عراقيا رفيعا سيبدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة واستكمال المباحثات بين البلدين”.وأضاف المصدر، أن “الوفد العراقي سيتابع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ابرمت خلال زيارة الوفد السعودي وزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخيرة إلى الرياض”.

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