مصدر:وفد كردي يتوجه إلى بغداد لبحث موازنة 2020 وملفات أخرى

مصدر:وفد كردي يتوجه إلى بغداد لبحث موازنة 2020 وملفات أخرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يتوجه وفد من برلمان إقليم كردستان، الأربعاء (25 أيلول 2019)، إلى العاصمة بغداد للاجتماع مع هيأة رئاسة البرلمان الاتحادي ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية.وافاد مصدر كردي ، إن “أهم الملفات التي سيبحثها الوفد الكردي في بغداد، هي قضية حصة إقليم كردستان من موازنة 2020 والملف النفطي ومستحقات الفلاحين في كردستان”.وأضاف، أن “الوفد سيبحث وضع المناطق المتنازع عليها وضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية فيها قبل البدء بإجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة”.وأشار إلى أن “الوفد يستكمل ما أجراه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من نقاشات أثناء زيارته الأخيرة لأربيل وسيتم النقاش مع رؤساء الكتل السياسية المختلفة وهيئة الرئاسة”.ويضم الوفد رؤساء اللجان المالية والاقتصادية ولجنة المناطق المتنازع عليها ولجنة الثروات الطبيعية داخل برلمان الإقليم.

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