مصدر:وفد من حزب بارزاني سيزور صالح

مصدر:وفد من حزب بارزاني سيزور صالح
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الاثنين 21 كانون الثاني 2019، عن تفاصيل مبادرة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لحل مشاكل توزيع المناصب في حكومة الإقليم.وافاد المصدر،  ان “لجنة فرعية تشكلت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، بهدف حسم القضايا الخلافية والاتفاق على مجموعة نقاط”.وأضاف المصدر، ان “اللجنة المشكلة تضم كلاً من روز نوري شاويس، وهوشيار زيباري، ومحمود محمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعن الاتحاد الوطني ارسلان بايز، وعماد احمد، وآسو مامند”.وتابع، ان “مهام اللجنة ستركز على حسم ملف توزيع المناصب الحكومية والوزارية في اقليم كردستان، إضافة الى ملف محافظة كركوك، وتوحيد الموقف الكردي في بغداد، وانهاء الخلافات السابقة التي تشكلت على إثر انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية”.وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن “التقارب بين الحزبين سيؤدي الى زيارة وفد من الحزب الديمقراطي الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد قطيعة دامت منذ انتخابه، كما ان الاتفاق سيشمل تطبيع الاوضاع في كركوك وتوزيع المناصب الحكومية في كردستان”.هذا وافاد مصدر كردي اليوم، ان مسعود بارزاني لن يذهب الى برهم صالح بل صالح سيزوره.

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