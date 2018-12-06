مصدر:ويسي بارزاني خلفاً لشقيقه مسرور على رئاسة أمن الإقليم
آخر تحديث:
أربيل/شبكة اخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن خليفة مسرور بارزاني الذي يشغل حاليا رئاسة جهاز الأسايش، لكنه ترشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان.وافاد المصدر، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رشح نجله (ويسي بارزاني) لرئاسة جهاز امن اقليم كردستان (الأسايش)، خلفا لنجله الاكبر مسرور بارزاني الذي تم ترشيحه لرئلسة حكومة الإقليم”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “منصب رئيس جهاز أمن الاقليم سيبقى شاغرا بعد تسلم مسرور للرئاسة حال التصويت عليه داخل برلمان كردستان، لذا قرر مسعود بارزاني اختيار نجله الأصغر لهذا المنصب”، مؤكدا ان “ويسي بارزاني من مواليد ١٩٨٨”.وأعلن عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مكتب العلاقات الخارجية للحزب هيمن هورامي، الاثنين، 3/ 12/ 2018، ترشيح نجيرفان بارزاني لرئاسة اقليم كردستان بإجماع المجلس القيادي للديمقراطي.وذكر هورامي في حديث صحفي، أن “مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح بالإجماع نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء حكومة إقليم كردستان”.