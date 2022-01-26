مصدر:يوم 2/2 موعد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية

مصدر:يوم 2/2 موعد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، عن موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وأفاد المصدر ، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاعلان موعد الجلسة المقبلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “موعد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، على الاغلب ستكون في الثاني من الشهر المقبل”.

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