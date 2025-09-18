مصدر أمني:إجراءات قانونية بحق الولائي (سلام عادل)الذي هدد الشعب العراقي بالحرس الثوري والحشد

مصدر أمني:إجراءات قانونية بحق الولائي (سلام عادل)الذي هدد الشعب العراقي بالحرس الثوري والحشد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر أمني مخول ورفيع المستوى، اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه جهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلل السياسي الولائي “سلام عادل”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية.وأوضح المصدر، أن التوجيه جاء نظراً لما تضمنته التصريحات من مضامين تمس الأمن الوطني، مؤكدًا أن الشخص المومأ إليه لا يشغل أي منصب رسمي في مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا تربطه صلة بأي جهة حكومية .يشار الى أن المدعو  سلام عادل الذي يدعي انه مستشار لرئيس مجلس الوزراء، قد ظهر مؤخرا خلال برنامج تلفزيوني ذكر فيه أن “الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل المسلحة الشيعية الحشدوية أيديهم على الزناد، وجاهزون لإبتلاع 11 محافظة عراقية في أي لحظة في حال وجود أي مخطط مقامر لإسقاط النظام السياسي وإحداث فوضى في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *