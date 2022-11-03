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المالية النيابية:(60) تريليون دينار الموازنة الاستثمارية في 2023
تحالف السيادة يرفض حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة
نائب:أموال الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد
مصدر أمني:إصدار مذكرة قبض بحق الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب
مصدر أمني:إحالة ضباط الشرطة الفاسدين إلى التقاعد بدون محاسبتهم
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المالية النيابية:(60) تريليون دينار الموازنة الاستثمارية في 2023
نائب:أموال الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد
نيجيرفان:قادة الإطار وتحالف السيادة وقعوا على وثيقة قيام الإقليم بتصدير النفط والغاز مقابل تشكيل حكومة السوداني
رشيد:العراق يتعرض إلى تهديد أمنه المائي من قبل إيران وتركيا
تحالف الفتح “يثمن”قرار السوداني بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الكاظمي مع الدول العربية
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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