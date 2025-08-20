مصدر أمني:إغلاق قاعدة عين الأسد منتصف الشهر المقبل

مصدر أمني:إغلاق قاعدة عين الأسد منتصف الشهر المقبل
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن آخر جندي أمريكي سيغادر قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، منتصف ايلول المقبل، لتغلق بعدها مقرات التحالف الدولي في القاعدة بشكل نهائي.  وقال المصدر،، بأنه من المقرر إغلاق قاعدة عين الأسد بشكل نهائي يوم 15 أيلول المقبل، موضحاً أن القوات الأمريكية المتمركزة في غرب العراق ستتجه نحو القواعد داخل الأراضي السورية، في حين ستنتقل القوات الموجودة في العاصمة بغداد إلى قواعد بديلة في أربيل بإقليم كوردستان.وأضاف المصدر، أن عدداً محدوداً من العناصر والقيادات الأميركية سيبقى ضمن القوات المشتركة في بغداد وحسب الحاجة.

