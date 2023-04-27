مصدر أمني:إلقاء القبض على ضابط “دمج” في وزارة الداخلية يتاجر بالمخدرات الإيرانية

مصدر أمني:إلقاء القبض على ضابط “دمج” في وزارة الداخلية يتاجر بالمخدرات الإيرانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ضابط  دمج بوزارة الداخلية العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات وذلك في إحدى مناطق العاصمة بغداد.وقال المصدر ، قوة امنية مشتركة وخلال نصب كمين محكم ضمن منطقة الشعلة ألقت القبض أحد الضباط يقوم بالتجارة بالمواد المخدرة، مبينا أن المتهم تم القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبطت بحوزته كمية تقدر 500 غم من مادة الكرستال المخدرة.وبيّن أنه بعد استحصال الموافقات القضائية باشرت نفس القوة بتفتيش دار الضابط ضمن منطقة الشعلة وضبط الآتي: قنينة غاز تعاطٍ -هواتف تالفة – دعاوى تابعة الى احد مراكز الشرطة عدد 271 دعوى بمختلف القضايا يساوم بها أصحابها بمبالغ مالية، وبطاقة ناخب وبطاقة وطنية وجوازات لبنانية لأسماء مختلفة، مشيرا إلى أن الملقى القبض عليه ضابط برتبة مقدم دمج من منظمة بدر منسوب إلى وزارة الداخلية.

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