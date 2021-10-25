مصدر أمني:إلقاء القبض على مدير بلدية محافظة ذي قار بجريمة الفساد

مصدر أمني:إلقاء القبض على مدير بلدية محافظة ذي قار بجريمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن فريقاً من النزاهة بدعم قوة أمنية كبيرة نفذت حملات اعتقال مسؤولين مديرية بلديات المحافظة.وذكر المصدر ، أن “قوة أمنية شاركت فريق من نزاهة المحافظة داهمت مديرية بلديات المحافظة واعتقلت المدير جلال موشنة، فيما داهم فريق آخر مديرية بلدية الشطرة واعتقلت مدير البلدية و13 موظفا”.وبين المصدر، أن “سبب الاعتقال على خلفية تهم فساد بمشروعي الاكواخ والانارة في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار “.

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