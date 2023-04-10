مصدر أمني:إلقاء القبض على (15) مسؤول إداري في الانبار جراء فساد التسجيل العقاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بوجود 15 أمر قبض بحق شخصيات مشتركة في فساد التسجيل العقاري في الرمادي والوفاء والفلوجة.واوضح المصدر ، أن “الملف مستمر فيه التحقيق وهناك اعترافات خطيرة من مدير التسجيل العقاري حول تورط التخطيط العمراني والبلديات في الرمادي والفلوجة وناحية الوفاء”.ونقل المصدر انباء في الاوساط القضائية والامنية تتحدث عن فتح ملف فساد توزيع ثلاثة محاضر في منطقة الطاش قرب جامعة الانبار وايضا سجلت خلافا للقانون، وقيمة القطعة 40 مليون دينار باجمالي قطع عددها 8 الاف قطعة وجميع الملقى القبض عليهم من حزب “التقدم”.واكد المصدر ان شخصية سياسية متنفذة وراء هذا الفساد الكبير وعمليات التزوير في المحافظة.