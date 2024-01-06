مصدر أمني:إنجاز أكثر من 35% من الجدار الكونكريتي مع سوريا

مصدر أمني:إنجاز أكثر من 35% من الجدار الكونكريتي مع سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر امني مسؤول،السبت، إنجاز أكثر من 35% من مشروع الجدار الكونكريتي بين الحدود العراقية السورية لمنع تسلل  وتنقل عناصر تنظيم داعش.وقال المصدر، إنه “تم إنجاز 100 كم من الجدار في حدود ناحية ربيعة وصولاً إلى طريفاوية وسوف يمتد لأكثر من 300 كم إلى حدود محافظة الأنبار مع سوريا لمنع وقطع عمليات تسلل وتنقل  التنظيمات الإرهابية”.وبين أن “ارتفاع الجدار يبلغ ثلاثة أمتار وينفذ من قبل شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن “نينوى لم تسجل أي حالات تسلل لداعش من الحدود السورية منذ عدة أشهر”.واعتبر المصدر أوضاع  نينوى الأمنية “مثالية بفعل التنسيق العالي والمكثف بين جميع التشكيلات الأمنية والاستخبارية”.

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