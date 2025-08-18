مصدر أمني:إنطلاق المرحلة الأولى من الانسحاب الأمريكي

مصدر أمني:إنطلاق المرحلة الأولى من الانسحاب الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بانطلاق أولى مراحل انسحاب القوات الأمريكية من البلاد باتجاه الأراضي السورية.وقال المصدر، بالمباشرة بتحرك او رتل امريكي خرج من قاعدة عين الاسد يضم شاحنات تحمل مركبات عسكرية.وأضاف، أن التحرك يمثل المرحلة الأولى من الانسحاب ويعتقد أنه ستكون وجهته باتجاه الأراضي السورية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *