مصدر أمني:إيران تعزز تواجدها على الحدود العراقية من جهة محافظة ديالى

مصدر أمني:إيران تعزز تواجدها على الحدود العراقية من جهة محافظة ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، عن وصول تعزيزات إيرانية إلى مخافرها الحدودية في 10 قواطع شرقي العراق.وقال المصدر ، إن “إيران بدأت منذ 72 ساعة الماضية بتعزيز واضح لقدرات مخافرها الحدودية في 10 قواطع على الشريط المتاخم لديالى شرق العراق”، لافتا إلى أن “القوات هي للحدود وليست قوات ضاربة او نخبة”وأضاف: “حتى المسارات السائبة والتي كانت لا تشغل من قبل أي نقاط لأنها منحدرات لتدفق السيول أو تستغل من قبل بعض المهربين بين فترة وأخرى، جرى إمساكها بشكل مباشر في إجراء لم يُرصد من قبل”.وأشار إلى أن “السلطات الإيرانية بدأت تخشى المرونة في الشريط الحدودي مع العراق، وإمكانية أن يستغل من وجه نظرها، لذا عمدت إلى تعزيزه”، لافتا إلى أن “كل التعزيزات هي لقوة الحدود وليس لأي قوة أخرى وفق المعلومات”.

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