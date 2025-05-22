مصدر أمني:احتراق كرفان مجاور لمبنى السفارة الإيرانية

مصدر أمني:احتراق كرفان مجاور لمبنى السفارة الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، مساء امس الاربعاء، بأن كرفانا احترق قرب مبنى السفارة الإيرانية في بغداد، وتم إخماده سريعا.وقال المصدر، إن “الأنباء التي تواردت بشأن إندلاع حريق في السفارة الإيرانية غير صحيحة، وما حدث هو احتراق كرفان قرب مبنى السفارة”.وأضاف أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، دون أي إصابات تذكر”.

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