مصدر أمني:اختطاف مقاولاً من قبل ميليشيا حشدوية في الناصرية

مصدر أمني:اختطاف مقاولاً من قبل ميليشيا حشدوية في الناصرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، مساء أمس الجمعة، باختطاف أحد المقاولين بقضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وقال المصدر، ان “مجموعة من ميليشيا الحشد اقدموا على اختطاف احد المقاولين من اهالي الهوير في البصرة اثناء دخوله قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، واقتادوه إلى داخل عمق الاهوار”.وبين المصدر، ان “قوة امنية كبيرة ساندة دخلت لقضاء الجبايش، وطوقت منطقة الحادث، تمهيدا لعملية الاقتحام وتحريره”.

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