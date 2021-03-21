مصدر أمني:اختطاف 4 عمال في حقل دواجن شرقي بعقوبة من قبل ميليشيا الحشد

بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باختطاف أربعة أشخاص من قبل ميليشيا بدر شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، إن “مسلحين من ميليشيا بدر اختطفوا أربعة من عمال حقل دواجن في أطراف منطقة زاغنية قرب ناحية العبارة (14 كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس واقتادوهم إلى جهة مجهولة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة مشتركة بدأت عملية بحث في منطقة الحادث،

يشار إلى أن محافظة ديالى تحت سيطرة ميليشيا بدر امنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا تشهد بين حين وآخر هجمات وحوادث اختطاف تنسب في الغالب إلى ميليشيا بدر.