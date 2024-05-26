مصدر أمني:استشهاد وإصابة ثمانية جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

مصدر أمني:استشهاد وإصابة ثمانية جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، باستشهاد وإصابة 8 عناصر من القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب غرب بعقوبة.وقال المصدر ، إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا على قوة مشتركة من الصحوة والجيش قرب قرية داوود السالم 14كم جنوب غرب بعقوبة ضمن حدود ناحية الامام محمد السكران، ما أسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من الصحوات وإصابة 6 من بينهم 3 منتسبين بالجيش”.وأضاف، أن “القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لتفتيش المنطقة تحسبا من وجود عبوة اخرى”.

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