مصدر أمني:اعتبارا من مطلع العام المقبل الداخلية مسؤولة عن أمن بغداد

مصدر أمني:اعتبارا من مطلع العام المقبل الداخلية مسؤولة عن أمن بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني، الخميس، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى عدد من القيادات الأمنية وأصدر عدة توجيهات، بينها ضرورة مساعدة المواطنين وعدم استفزازهم، وعدم السماح بالاعتداء على أي منتسب من اي مواطن”، كما وجه الشمري “الحكم بالطرد من الخدمة بحق أي منتسب ثبت عليه   تلقي الرشوة”.وأشار الشمري إلى “جلب الفرق القتالية الى بغداد لغرض استلام الملف الامني”، موضحا أن “مقر الفرقة الالية شرطة اتحادية مع لواء، يتم جلبهم الى بغداد نهاية تشرين الثاني لاستلام الملف الامني”.وبين أن “الفرقة الخامسة مع الويتها، ومقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مع الويتها يتم جلبهم الى بغداد نهاية العام الحالي، لاستلام الملف الامني في بغداد”.

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