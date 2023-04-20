مصدر أمني:اعتقال(كمبش)في الإقليم

مصدر أمني:اعتقال(كمبش)في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر امني مسؤول قبل قليل ان رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش قد اعتقل واوضح المصدر ، انه بعملية نوعية وبامر من وزير الداخلية الشمري عبدالامير قامت قوة امنية خاصة باعتقال المجرم المدان سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني،وكشف المصدر ان عملية الاعتقال في اقليم كردستان العراق حيث بعد هروبه من السجن في المنطقة الخضراء توجه مباشرة الى اقليم كردستان العراق بمساعدة شقيقته النائبة اسماء كمبش.

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