مصدر أمني:اغتيال عقيد طيار في الفلوجة من قبل ميليشيا بدر

مصدر أمني:اغتيال عقيد طيار في الفلوجة من قبل ميليشيا بدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باغتيال ضابط طيار برتبة عقيد برصاص مسلحين من ميليشيا حشد بدر في محافظة الأنبار.وقال المصدر ، إن “مسلحين من ميليشيا  حشد بدر اغتالوا في قاطع گرمة الفلوجة  العقيد الطيار سعد محسن المرزوگ الدليمي، شقيق رئيس أركان الفيلق الثالث سابقاً اللواء الركن غازي الدليمي والكابتن الطيار طلال الدليمي”.

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