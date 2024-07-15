مصدر أمني:التوغل التركي في الإقليم لترسيم حدود جديدة

مصدر أمني:التوغل التركي في الإقليم لترسيم حدود جديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني كردي مسؤول ، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أن ما تقوم به تركيا في مناطق إقليم كردستان هو بداية لترسيم حدود جديدة.وأوضح ، إن “ما تقوم به القوات التركية من توغل وتمدد في مناطق جبل متين والعمادية في دهوك، هو بداية لتوسع جديدة، وهذه الأراضي لن تعود بسهولة”.وأضاف أن “التمدد التركي الحالي بداية لتوسع جديد، كونها اليوم تقوم ببناء أنفاق وقواعد عسكرية جديدة وتنشر ربايا، ومن الواضح أن هذه العملية تختلف عن باقي العمليات السابقة، وهدفها أكبر وأوسع”.

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