مصدر أمني:الحشد الشعبي توقف عن استهداف القوات الأمريكية لإنتقاله إلى الأعمال المالية والتجارية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مسؤول ، السبت، عن قرار إيراني بلغ إلى رئاسة أركان الحشد الشعبي بالإيقاف الفوري عن استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا والانتقال إلى الأعمال المالية والتجارية والاقتصادية ، وقال المصدر، إن قيادة الحرس الثوري قالت لرئاسة أركان الحشد أن مصلحة وأمن إيران فوق كل اعتبار وأن العلاقات مع الجانب الأمريكي في طريقها إلى مغادرة البرود ورفع العقوبات وليس لدى إيران عداء مع إسرائيل بل إيران تلتقي معها في كثير من المشتركات في مقدمتها حصة إيران في المنطقة، وطلب الحرس الثوري على لسان قائدها اللواء حسين سلامي من رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي ، ان الحشد الشعبي يملك 23 مصرفا وشركات صيرفة وأعمال تجارية واقتصادية ولديه شركة المهندس المستحوذة بالتنسيق مع شركة خاتم الأنبياء على معظم المشاريع في العراق يتطلب انتقال الحشد الشعبي ” المقاومة الإسلامية” للتفرغ إلى الأعمال المالية والتجارية والاقتصادية التي تصب بالتالي في خدمة مشروع الثورة الإسلامية.