مصدر أمني:الزعامات الحشدوية هي مافيا المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار

مصدر أمني:الزعامات الحشدوية هي مافيا المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني رفيع المستوى ،الخميس، ان مافيا المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار هي زعامات حشدوية متنفذة فوق القانون والدستور، وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه ، أن هذه المافيا هي صاحبة القرار الأمني والسياسي والقضائي في العراق ولذلك فهي تعمل بحرية مطلقة ،وأضاف، رغم إلقاء القبض على آلاف تجار المخدرات الإيرانية خلال السنوات الماضية وفي السنة الحالية اعترفوا على أسماء زعامات حشدوية متنفذة لكن القضاء لايصل لها لأنها هي من تعين القضاة وهي من تأمرهم في حسم القضايا المتعلقة بالمخدرات ،وأكد المصدر،أنه بدون إلغاء الحشد الشعبي وتنظيف القضاء والداخلية وبنسبة كبيرة من الكادر المتقدم في المؤسسات الأمنية سيبقى العراق موطن ومصدر للمخدرات والإرهاب العالمي .

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