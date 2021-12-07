مصدر أمني:الطائرات التركية استهدفت الحشد الإيزيدي في سنجار

مصدر أمني:الطائرات التركية استهدفت الحشد الإيزيدي في سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، الثلاثاء، تفاصيل الضربة الجوية التركية في قضاء سنجار شمالي العراق.وأفاد المصدر ، ان”طائرة تركية استهدفت عجلة نوع لاندكروز تابعة للحشد الايزيدي في قرية سور خان بسنجار”.واضاف، ان”الضربة اسفرت عن سقوط ضحيتين واصابة اخرين

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