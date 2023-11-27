مصدر أمني:اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لخلية الإعلام الأمني

مصدر أمني:اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لخلية الإعلام الأمني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني، اليوم الإثنين، إن “الأمر الديواني الذي صدر من القائد العام بأن تكون خلية الإعلام الأمني برئاسة اللواء الطيار تحسين الخفاجي. واشار المصدر الى ان اللواء يحيى رسول سيكون نائباً لرئيس خلية الإعلام الأمني، والعميد مقداد ميري حسن سيكون الناطق الإعلامي للخلية”.يشار إلى ان الخلية كانت برئاسة اللواء سعد معن، الذي اقيل من منصبه مديراً للإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، وتم تكليفه ليكون مستشاراً لوزير الداخلية.ويناط بالخلية إصدار البيانات والأخبار الأمنية عن جميع الاجهزة الامنية في المحافظات العراقية.

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