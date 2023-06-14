مصدر أمني:بأمر من الحشد الايراني إغلاق طريق بغداد طربيل بعد الساعة السابعة مساءً

مصدر أمني:بأمر من الحشد الايراني إغلاق طريق بغداد طربيل بعد الساعة السابعة مساءً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الاربعاء، اسباب اغلاق الطريق الدولي السريع المؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار.وقال المصدر : ان ” اغلاق الطريق الدولي السريع المؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، عند الساعة السابعة مساءا على الرغم من تأمينه بشكل كامل الا ان اغلاقه في هذا الوقت بالتحديد لدواعي امنية  بأمر من الحشد الايراني.

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