مصدر أمني:تبديل كادر مكتب المخابرات في المطار بآخرين

مصدر أمني:تبديل كادر مكتب المخابرات في المطار بآخرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني، السبت، باستبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر:  انه “ضمن توصيات اللجنة التي اشرف عليها سكرتير القائد العام بعد ملاحظة حادثة حريق المطار، تم التوجيه باستبدال كادر مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي العاملين في مطار بغداد الدولي بعناصر من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة”.وأضاف: “قيام جهاز المخابرات بتسليم بناية صالة سامراء بكل مفاصلها الى سلطة الطيران المدني”.

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