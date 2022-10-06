مصدر أمني:تجدد القصف الإيراني على القرى الكردية في شمال العراق

مصدر أمني:تجدد القصف الإيراني على القرى الكردية في شمال العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت المدفعية الإيرانية ، اليوم الخميس، قصفها مناطق سيدكان في محافظة أربيل، مع استمرار هجرة العوائل من القرى الواقعة ضمن حدود الناحية.وقال مصدر محلي : إن “المدفعية الإيرانية قصفت قرى گواراسايا وقرية كتينة ومنطقة ناوروبار الواقعة في ناحية سيدكان بقضاء سوران في محافظة أربيل”.وأضاف أن “القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تستمر هجرة العوائل من تلك القرى الى مركز الناحية، بسبب القصف المدفعي المستمر”.

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