مصدر أمني:تعزيزات عسكرية عراقية على الحدود مع سوريا والأردن

مصدر أمني:تعزيزات عسكرية عراقية على الحدود مع سوريا والأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قطعات مدرعة من الجيش العراقي توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا والأردن لتأمينها على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.وقال المصدر ، إن “قطعات مدرعة من الجيش العراقي تحركت لإسناد الحدود المنفتحة من مدينة القائم المجاورة لسوريا ولغاية الحدود الأردنية”.وأضاف أن “هذا التحرك يأتي بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية”.واندلعت اشتباكات بين فصائل مسلحة سورية وقوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.وتقدمت الفصائل بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب، ودخلت مدينة حلب عصر الجمعة الماضية، وتتقدم بسرعة تجاه المناطق الأخرى.

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