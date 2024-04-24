مصدر أمني:تعيين قائد جديد لشرطة بغداد/ الكرخ

مصدر أمني:تعيين قائد جديد لشرطة بغداد/ الكرخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتكليف اللواء مشتاق صباح بمنصب قائد شرطة بغداد الكرخ.وقال المصدر ، إن اللواء مشتاق تم تكليفه بالمنصب الجديد بدلا من قائد شرطة الكرخ السابق اللواء بلاسم الجنابي والذي تسلم منصب مدير شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين في العراق.من دون الخوض بمزيد من التفاصيل الأخرى.

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