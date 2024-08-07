مصدر أمني:تكليف ضابط جديد لقيادة شرطة ديالى

مصدر أمني:تكليف ضابط جديد لقيادة شرطة ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، عن أسباب تكليف اللواء نجاح ياسر كاظم بمهام قائد شرطة محافظة ديالى.وقال المصدر ، ان” قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي مجاز حاليا لأسباب صحية وقد اجرى قبل أشهر عملية جراحية والإجازة مرتبطة بفترة نقاهة لاستكمال مراحل العلاج الفعلي”.وأضاف، إن” تكليف وزارة الداخلية للواء نجاح ياسر كاظم بأداء مهام قائد شرطة ديالى وكالة امر طبيعي وتكرر من اجل اكمال المهام الإدارية والاشرافية على القيادة وتشكيلاتها، نافيا ان يكون التكليف مرتبط بأحداث المقدادية يوم امس او انه قرار عقابي”.وأشار المصدر الى أن” الزبيدي يتمتع بإجازته قبل احداث المقدادية يوم امس وما نشر في منصات التواصل غير دقيق”.

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