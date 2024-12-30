مصدر أمني:تكليف مديراً جديداً للاستخبارات العسكرية

مصدر أمني:تكليف مديراً جديداً للاستخبارات العسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف اللواء الركن حسن جواد السيلاوي بمهام مدير الاستخبارات العسكرية العراقية.يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة، من صدور قرار بإقالة اللواء الركن زيد حوشي من منصبه كمدير للاستخبارات العسكرية.ووفق مصدر أمني،  فإن أسباب إقالة اللواء السابق لم تُعلن حتى الآن.وفي 17 كانون الأول 2022، تم تكليف اللواء الركن زيد حوشي مديرا للاستخبارات العسكرية التابعة لرئاسة أركان الجيش العراقي.

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