مصدر أمني:حماية الحلبوسي (800) عنصر رواتبهم وتجهيزاتهم من خزينة الدولة!

مصدر أمني:حماية الحلبوسي (800) عنصر رواتبهم وتجهيزاتهم من خزينة الدولة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأثنين ، عن امتلاك رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي قوة خاصة قوامها تقوم باعتقال كل من يخالف أوامره في محافظة الانبار .وأفاد المصدر ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يمتلك قوة يصل تعدادها الى 800 منتسب مجهزة بأحدث الاسلحة ومدربة على عمليات الاعتقال والاقتحام والاغتيال”.واضاف المصدر ان “القوة تتأمر بأوامر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وغير مرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية او التشكيلات الامنية الأخرى”.ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن “القوة تملك اسلحة حديثة ومجهزة بكافة المعدات الحربية ويسمح لها التحرك والقيام بواجبها عند تكليفها بملاحقة كل من يعارض الحلبوسي”، مؤكدا ان “المعدات الحربية التي تمتلكها القوة من مناشئ أميركية حديثة ورواتب وتجهيزات هذه القوة من خزينة الدولة ”.

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