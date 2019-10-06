مصدر أمني:دخول 6 فصائل إيرانية للعراق بطلب من “المهندس” لقمع الانتفاضة الشعبية

مصدر أمني:دخول 6 فصائل إيرانية للعراق بطلب من “المهندس” لقمع الانتفاضة الشعبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني رفيع ،اليوم الأحد، أن ابو مهدي المهندس  طلب من قاسم سليماني أرسال فصائل إيرانية لقمع الانتفاضة الشعبية في العراق ، واكد المصدر أن سليماني استجاب فورا لطلب المهندس . ودخلت عبر منفذ المنذرية شرقي ديالى  يوم 2/10 الفصائل الايرانية التالية : “قوات أنصار الحسين (همدان )، قوات بني أكرم (كارماشان)، أمير المؤمنين (أيلام)، محمد رسول الله (طهران)، فضلا عن عناصر تابعة لـ “ولي العصر” و”أبو فضل”، وجميعهم وصل العراق بملابس مدنية بحجة زيارة أربعينية الحسين.

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