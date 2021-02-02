مصدر أمني:سرقة مبالغ مالية من ساحبة ترسوا بالقرب من المياه العراقية من قبل مجموعة مسلحة

مصدر أمني:سرقة مبالغ مالية من ساحبة ترسوا بالقرب من المياه العراقية من قبل مجموعة مسلحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام مجموعة مسلحة يستقلون زورقا بسرقة مبالغ مالية من ساحبة ترسوا بالقرب من المياه العراقية في محافظة البصرة.وذكر المصدر ، أن “مجموعة مسلحة تتألف من 6 عناصر، تستقل زورقا، بالقرب من خور عبد الله في محافظة البصرة، أقدمت على إيقاف ساحبة أجنبية ترسوا بالقرب من الخور وقيامها بسرقة 850 دولار أمريكي من فريق الساحبة”.وأضاف، أن “المسلحين، لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما لا تزال القوات الأمنية تجري عملية البحث عنهم”.هذا وذكر مصدر أمني في محافظة البصرة، لوسائل إعلام محلية، أن، الساحبة “البارق”، هي تنزانية الجنسية وفقا للمعلومات الاوية، مبينا ان الحادث وقع بمسافة تبعد 6 ميل بحري عن السفن العراقية، ونفذه 6 مسلحين يستقلون زورقا ولاذوا بعدها باتجاه البحر بعد سرقتهم المبالغ المالية.

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