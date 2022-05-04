مصدر أمني:سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد

مصدر أمني:سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط صاروخ محلي الصنع في شقق الطاقة ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد.وقال المصدر ، “بحسب المعلومات الأولية فإن الصاروخ كان في طريقه صوب المنطقة الخضراء، لكنه أخطأ هدفه ساقطاً على عمارة سكنية، من دون التسبب بإصابات بشرية تذكر.وأضاف أن القوات الامنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ قرب مركز شرطة الثورة/ حي الامانة

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